Niepełna kolejka spotkań 1/8 finału Ligi Europy Bayer Leverkusen bliżej awansu do ćwierćfinału Ligi Europy. W czwartkowy wieczór niemiecka drużyna pokonała na wyjeździe zespół Rangers 3:1. Pierwszy gol w Glasgow padł w 37. minucie. Rzut karny pewnie wykorzystał pomocnik gości Kai Havertz. Wcześniej sytuację, kiedy piłka po zagraniu Aranguiza trafiła w rękę obrońcy Rangers George’a Edmundsona, długo analizowali polscy sędziowie, na czele z głównym Szymonem Marciniakiem. W końcu uznali, że niemieckiej ekipie należała się jedenastka, Po przewie, w minucie 67., prowadzenie Bayeru precyzyjnym strzałem podwyższył Aranguiz. Chilijczyk dopiął swego, bo w poprzedniej sytuacji piłkę po jego uderzeniu z linii bramkowej wybił Steven Davis. Gospodarze walczyli do końca. Kwadrans przed końcem zrehabilitował się Edmundson, który wbił głową gola po rzucie rożnym. Ale w 88. minucie to napastnik Bayeru Leon Bailey ustalił wynik na 3:1. Pozostałe dwa mecze rozgrywane o godz. 21 odbyły się bez udziału publiczności z powodu epidemii koronawirusa. Olympiakos zremisował z Wolverhampton 1:1. Dla wicemistrzów Grecji trafił Youseff El Arabi (54. min.), w angielskiej drużynie bramkę zdobył Pedro Neto (67. min.). Z kolei Szachtar Donieck odniósł wyjazdowe zwycięstwo nad Wolfsburgiem 2:1. Prowadzenie jako pierwsi objęli mistrzowie Ukrainy za sprawą trafienia w 17. minucie Juniora Moraesa. Wyrównał, zaraz po przerwie, John Brooks, ale ostatnie słowo należało do Marcosa Antonio. Goli mogło być więcej. Jednak w pierwszej połowie rzuty karne zmarnowali Viktor Kovalenko (Szachtar) i Wout Weghorst (Wolfsburg). W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa nie odbyły się dwa zaplanowane na czwartek spotkania: Sevilla – AS Roma oraz Inter Mediolan – Getafe. Roma nie dostała zezwolenia od władz hiszpańskich na lądowanie samolotu. Natomiast szefowie Getafe nie chcąc ryzykować zdrowiem piłkarzy i pozostałych pracowników odmówiły podróży do Mediolanu. Rewanże 1/8 finału LE zaplanowano na 19 marca. Finał Ligi Europy 2019/2020 zostanie rozegrany 27 maja w Gdańsku. Wyniki pierwszych meczów 1/8 finału Ligi Europy: LASK Linz – Manchester United 0:5 (0:1) Eintracht Frankfurt – FC Basel 1893 0:3 (0:1) Istanbul Basaksehir FK – FC Kopenhaga 1:0 (0:0) Rangers FC – Bayer 04 Leverkusen 1:3 (0:1) Olympiakos Pireus – Wolverhampton Wanderers 1:1 (0:0) VfL Wolfsburg – Szachtar Donieck 1:2 (0:1). Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

