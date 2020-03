Niezwykłe posiedzenie Sejmu, następne już online. Przed wejściem mierzenie temperatury, w środku posłowie w maseczkach rozrzuceni w kilku salach: w historii Polski parlament jeszcze tak nie obradował. A to nie koniec precedensów: Sejm przegłosował zmiany w regulaminie i następne posiedzenie dotyczące tzw. tarczy antykryzysowej odbędzie się zdalnie, przez internet Jedni w maseczkach, inni – bez, jedni w dwóch rękawiczkach, inni – bez, a jeszcze inni w jednej. Przed wejściem wszystkim zmierzono temperaturę. Tak obradowali posłowie i posłanki 26 marca 2020. Zjechali się do Warszawy, by przegłosować pakiet ustaw antykryzysowych. Koalicja Obywatelska i Konfederacja postawiły na swoim i zamiast posiedzenia online było posiedzenie stacjonarne, by zmienić regulamin zgodnie z literą prawa. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiały się Lewica i PSL. „To tańczenie ze śmiercią” – mówiłOKO.press Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu z Lewicy, który do Sejmu nie przyjechał. Zdaniem Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji zdalne przyjmowanie zmian w regulaminie byłoby niekonstytucyjne, a Lewica i PSL godzą się na dyktat PiS. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

