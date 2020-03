NIK skontroluje decyzję MON o wyborze i zakupie F-35 Kwestie dotyczące decyzji o wyborze i zakupie 32 samolotów piątej generacji F-35 od USA zostaną podjęte podczas kontroli w Inspektoracie Uzbrojenia – podała Najwyższa Izba Kontroli. O taką kontrolę wnioskowali posłowie Koalicji Obywatelskiej z sejmowej komisji obrony. Odpowiadając na pytania PAP, wydział prasowy NIK przyznał w piątek, że 30 stycznia wpłynął do Izby wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej i “sprawdzenie pod względem legalności, gospodarności i rzetelności działań Ministra Obrony Narodowej dotyczących zakupu samolotów F-35”, podpisany przez posłów zasiadających w sejmowej Komisji Obrony Narodowej z klubu KO: Cezarego Tomczyka, Czesława Mroczka, Macieja Laska i Tomasza Siemoniaka. NIK w udzielonej PAP odpowiedzi przygnała, że prezes NIK poinformował już wymienionych posłów, że Izba aktualnie nie ma możliwości podjęcia pozaplanowej kontroli doraźnej w przedmiotowym zakresie, z uwagi na konieczność realizacji kontroli planowych wynikających z Planu pracy NIK na 2020 r. oraz doraźnych kontroli, do których zobowiązała się wcześniej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

