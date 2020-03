Nowe dane o epidemii koronawirusa we Włoszech Sytuacja we Włoszech, które borykają się koronawirusem, jest coraz groźniejsza. Liczba zakażonych osób rośnie z dnia na dzień. Coraz więcej jest również przypadków śmiertelnych – zmarło już 107 osób. Najgorsza sytuacja jest na północy kraju. We Włoszech jest już ponad 2700 osób zakażonych koronawirusem, z czego 295 osób jest w stanie poważnym – poinformował w środę szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli. Znacząco wzrosła także niestety liczba ofiar śmiertelnych – z 79 do 107 osób. Wyleczonych zostało 276 pacjentów. We wtorek komitet naukowy przy premierze Włoch zaapelował do mieszkańców kraju, aby nie uściskali się i nie podawali sobie rąk. W kontaktach fizycznych z innymi osobami należy zachować odległość jednego metra. Osoby w wieku ponad 75 lat oraz te, które skończyły 65 lat i są chore, mają również unikać zatłoczonych miejsc. Z kolei w środę rząd zdecydował o zamknięciu szkół i uniwersytetów w całym kraju od 5 do 15 marca. To środki ostrożności, które mają zapobiec rozprzestrzeniania się koronawirusa, czego obawiają się władze. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

