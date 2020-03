Nowe dane ws. koronawirusa. Już prawie 90 tys. zachorowań. Od 31 grudnia 2019 r. do 2 marca 2020 r. na świecie odnotowano 89 068 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 3 046 zgonów – podał w poniedziałek późnym wieczorem na swoich stronach internetowych główny inspektor sanitarny. Śmiertelność wyniosła 3,4 proc. Najwięcej przypadków śmiertelnych odnotowano w Chinach (2912), ale także w Hongkongu (2), Iranie (54), Korei Południowej (22), we Włoszech (35), na pokładzie międzynarodowego przewoźnika (Japonia) (6), samej Japonii (5), Francji (2), Australii (1), Tajwanu (1), Tajlandii (1), Stanów Zjednoczonych Ameryki (2), San Marino (1) i Filipin (1). Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne GIS nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Singapuru i Tajwanu. Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin do dnia 28 marca 2020 r. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

