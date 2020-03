Nowe przypadki w Ontario – codzienne uaktualnienia “Gazety” (8 marca) W Ontario potwierdzono w niedzielę cztery kolejne pozytywne przypadki COVID-19. W niedzielnę w nocy urzędnicy Peel zgłosili trzeci pozytywny przypadek w tym regionie – mężczyznę po pięćdziesiątce, który wrócił z Niemiec 7 marca. Został zdiagnozowany w szpitalu w Brampton i pozwolono mu wrócić do domu, gdzie przebywa obecnie w izolacji. Wcześniej wieczorem potwierdzono dwa dodatkowe przypadki – kobietę w wieku 60 lat, która wróciła z Francji 2 marca i mężczyznę w wieku 60 lat, który wrócił z Waszyngtonu 3 marca. Kobieta była leczona w szpitalu w Scarborough, a mężczyzna w szpitalu w Nowym Jorku. Obaj pacjenci są teraz w izolacji. Wcześniej tego dnia prowincja potwierdziła, że ​​kobieta po czterdziestce, która wróciła do Toronto 2 marca po podróży do Kolorado, jest zarażona. Te cztery nowe przypadki zwiększają liczbę potwierdzonych pacjentów z koronawirusem w Ontario do 32. Prowincja podała, że ​​w czterech przypadkach pacjenci zostali wyleczeni. Ministerstwo twierdzi, że wirus COVID-19 nadal nie krąży lokalnie, ale urzędnicy aktywnie pracują, aby przygotować się na potencjalne lokalne rozprzestrzenienie się choroby. „Wszystkie przepisy są dokładnie przestrzegane, a ryzyko dla mieszkańców Ontario pozostaje niskie”, podano. Kolejna aktualizacja zostanie przedstawiona w poniedziałek po południu. DANE NA 8 MARCA: • Łącznie w Kanadzie jest 67 przypadków nowego koronawirusa – 32 w Ontario. Cztery z 29 przypadków w Ontario zostały rozwiązane.

• Liczba przypadków w Ontario jest wymieniona na stronie zdrowia rządu Ontario.

• Liczba globalnych przypadków i przypadków w Kanadzie, według prowincji lub terytorium, jest wymieniona na stronie zdrowia publicznego w Kanadzie.

• Światowa Organizacja Zdrowia ma codzienny raport zawierający wszystkie podejrzane i potwierdzone przypadki na świecie: 8 nowych krajów / terytoriów / obszarów (Bułgaria, Kostaryka, Wyspy Owcze, Gujana Francuska, Malediwy, Malta, Martynika i Republika Mołdowy) zgłosiły przypadki COVID-19 w ciągu ostatnich 24 godzin.

Ponad 100 krajów zgłosiło obecnie potwierdzone laboratoryjnie przypadki COVID-19.

