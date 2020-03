Nowe trendy kupujących

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Kanadyjska firma zajmująca się przyznawaniem pożyczek dla kupujących po raz pierwszy, takich którzy nie posiadają wpłaty powyżej 20 procent, dokonała szczegółowych badań mających pokazać dane demograficzne kupujących obecnie pierwsze swoje nieruchomości. Pytanie dotyczyło motywów kupna oraz typu nieruchomości, jakim klienci są zainteresowani. Przeprowadzone badanie dotyczyło kupujących w przedziale wiekowym między 25. a 40. rokiem życia.

Młodzi kupujący stanowią coraz większy procent kupujących w ostatnim czasie. Procentowy udział tej klienteli w rynku wzrósł z 55 w roku 2015 do 60 procent w roku ubiegłym. Natomiast ogólny procent właścicieli nieruchomości w Kanadzie wzrósł do 68 procent, są to dane oparte na spisie ludności przeprowadzonym pięć lat temu.

Nowoprzybyli do Kanady zaczynają stanowić ważną oraz ciągle rosnacą grupę kupujących po raz pierwszy. Dwadzieścia pięć procent kupujących stanowią właśnie nowoprzybyli. Ich udział w rynku ciągle rośnie, bo jeszcze dwa lata temu stanowili około 19 procent kupujących. Są to dane uśrednione z całej Kanady. Jeśli spojrzymy na wielkie aglomeracje – Toronto oraz Vancouver, imigranci stanowili od 42 do 43 procent kupujących, a więc znaczną część rynku.

Oczywiście podstawową motywacją zakupu jest sytuacja finansowa. Również posiadanie własnej nieruchomości wpływa na poczucie niezależności oraz uważane jest za dobrą decyzję inwestycyjną.

Dalszym motywem zakupu jest planowanie na przyszłość, w celu zapewnienia sobie lepszej sytuacji emerytalnej. Takie podejście do tematu zakupu nieruchomości ma przeważająca część klientów, bo ponad 76 procent, natomiast aż 83 procent twierdzi, że taki zakup zapewni im stabilność finansową.

Jak wiemy, większość kupujących w pierwszej kolejności rozpatruje cenę nieruchomości. A więc możliwość oraz umiejętność poradzenia sobie z podjętym zobowiązaniem spłat jest podstawowym elementem decyzji.

Coraz większa liczba kupujących wybiera lepszy dojazd do pracy bardziej niż lepszy, większy metraż oraz bardziej nowoczesny dom. Prawie pięćdziesiat procent kupujących wolało szybszy dojazd do pracy, w porównaniu do około 32 procent, którzy woleli mieć większy dom, natomiast dłuższą drogę do miejsca zatrudnienia.

Jak wiemy, jest ciągły trend wzrostu popularności mieszkań w apartamentowcach: widać to na każdym kroku w mieście, po ilości rozpoczynanych nowych budów. Otóż wzrost sprzedaży tego typu nieruchomości wzrósł w ostatnich 3 latach o pięć procent. Rośnie również liczba kupujących, którzy kwalifikowani są na wyższe oprocentowanie pożyczki hipotecznej; są to tacy, którzy wolą wybrać nieruchomość większą, co wiąże się z dużo większymi spłatami.

Rośnie liczba klientów, którzy coraz lepiej przygotowują się do planowanego zakupu: sami robią rozeznanie w sieci, sami również probują uzyskać tzw. „pre-approval”, czyli wstępną kwalifikację na pożyczkę w instytucji finansowej, przed rozpoczęciem szukania odpowiedniej nieruchomości. Ogólna liczba takich klientów wzrosła do około 58 procent, a jest to na pewno wynikiem szeroko omawianej w mediach sytuacji dotyczącej nowych warunków przyznawania pożyczek. Przed przystąpieniem do poszukiwań oraz oglądaniem nieruchomości zalecamy wszystkim klientom rozpoczęcie takiej procedury: po co bowiem oglądać nieruchomości, których nie będziemy mogli kupić?

Procentowo rośnie również liczba kupujących, którzy otrzymują od rodziny podarunki w postaci pieniędzy na depozyt oraz udział własny. Obecnie aż 37 procent takich kupujących twierdzi, że otrzymało taki podarunek, lub też pożyczkę od najbliższej rodziny. Jeszcze dwa-trzy lata temu liczba ta wahała się na poziomie 32 procent. Często jest to istotna pomoc, doprowadzająca w końcu do zakupu albo droższej nieruchomości, albo też do wpłaty większego zadatku, który doprowadza do uzyskania korzystniejszej pożyczki.

Około połowa kupujących po raz pierwszy jest w niezłej sytuacji finansowej. Zakup stanowi dla nich duży krok podnoszący ich na duchu w sensie finansowej niezależności. Większość z nich posiada dobre zaplecze finansowe i zapewnione stałe dochody.

