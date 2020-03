Nowe zasady i przepisy w Ontario i Kanadzie oraz inne codzienne uaktualnienia “Gazety” (16 marca) W kolejnych artykułach CODZIENNIE podajemy najnowsze informacje o COVID-19. Stworzyliśmy w “Gazecie” osobną kategorię “KORONAWIRUS COVID-19”, gdzie mogą Państwo przeczytać wszystko, co warto wiedzieć o wirusie. ________________________________________ Oto najnowsze dane z dnia 16 marca: Kanada • Poniedziałkowe zasady podane przez rząd federalny (wystąpienie premiera Justina Trudeau). • Poniedziałkowe zasady podane przez rząd Ontario (wysrąpienie premiera Roba Forda). • Air Canada, największa linia lotnicza w kraju zawiesiła lub przełożyła loty na 18 trasach transatlantyckich. Sunwing Airlines z siedzibą w Toronto odwołuje wszystkie loty na południe do 9 kwietnia, aby skupić się na powracaniu pasażerów do Kanady. • Dr Eileen de Villa z Toronto, główna oficer ds. zdrowia w Toronto, twierdzi, że miasto obserwuje, iż COVID-19 rozprzestrzenia się w społeczności; ludzie zarażani są wirusem nie tylko przez osoby powracające z zagranicy. De Villa mówi, że wciąż trają próby ustalenia źródła infekcji w trzech przypadkach. Cztery osoby pozostają w szpitalu. De Villa „zdecydowanie zaleca”, aby restauracje, bary, kluby nocne i teatry zamykane były już dziś wieczorem („nie później niż o północy”) i ostrzega, że ​​może wydać polecenie ich zamknięcia. Mogą kontynuować dzialalność na ​​wynos i z dostawami do domów. • Główny oficer medyczny Ontario dr David Williams zaleca, aby zamknąć wszystkie bary i restauracje (usługi na wynos i dostawy są wyjątkiem). Ontario już wcześniej nakazało, aby wszystkie szkoły publiczne (także katolickie) pozostały zamknięte przez dwa tygodnie po marcowej przerwie, a dr Williams zaleca teraz, aby wszystkie prywatne szkoły i przedszkola również były zamknięte, a także kościoły. Dr Williams namawia również mieszkańców Ontario, by ograniczali zgromadzenia do nie więcej niż 50 osób, pracowali z domu i wychodzili tylko w razie potrzeby. • W Kolumbii Brytyjskiej zanotowano trzy nowe zgony, wszystkie w domu opieki długoterminowej w północnym Vancouver, gdzie miał miejsce pierwszy zgon w Kanadzie. Dr Bonnie Henry, główny urzędnik ds. zdrowia w prowincji, podaje, że kolejne 30 osób miało pozytywne wyniki testów na nowy koronawirus w B.C., gdzie są obecnie 103 przypadki. Henry mówi, że co najmniej cztery najnowsze przypadki są związane z konferencją dentystyczną, która odbyła się w Vancouver w dniach 6 i 7 marca, i że każdy delegat z całego świata, który uczestniczył w tym wydarzeniu, musi się izolować. • Kanadyjska agencja krwiodawstwa Canadian Blood Services zapewnia dawców, że krew jest bezpieczna, mimo pandemii COVID-19. Dr Isra Levy z Canadian Blood Services twierdzi, że dotacje krwi spadły o około 20 procent pod koniec ubiegłego tygodnia, a Kanadę dzieli zaledwie kilka dni od punktu krytycznego niedoboru krwi. Levy twierdzi, że oddawanie krwi jest nadal bezpieczne, ponieważ tylko zdrowi ludzie mogą przychodzić do klinik. • Zapytano premiera Justina Trudeau, dlaczego obywatele USA nadal będą wpuszczani do Kanady, skoro tak wiele jest tam zakażeń. Trudeau twierdzi, że Kanada ściśle współpracuje z USA i ten „Poziom integracji jest dość szczególny”. • Właściciele sieci restauracji Tim Hortons zamykają we wtorek wszystkie swoje lokale i zapewnią dania tylko na wynos, w systemie “drive thru” i dostarczane do domów. Zamknięcia będą trwały do odwołania. • Minister finansów Ontario Rod Phillips mówi, że budżet prowincji zostanie przedstawiony w zmniejszonym rozmiarze do 25 marca ze względu na COVID-19. Pełny budżet zostanie ogłoszony później. • Premier Ontario Doug Ford mówi, że nie trzeba panikować. Rozmawiał przez telefon z największymi firmami handlowymi i powiedział, że łańcuch dostaw działa płynnie. Prosi ludzi, żeby nie gromadzili nadmiernych zapasów. „Jest mnóstwo jedzenia i niezbędnych artykułów gospodarstwa domowego”. • Miasto Hamilton ogłosiło, że otwarto dziś dwa ośrodki badania na obecność wirusa, jeden w klinice West End, a drugi w East End Clinic. Osoby powinny przynieść kartę zdrowia Ontario oraz listę aktualnych leków. • Pozostający w izolacji burmistrz John Tory podjął działania, aby pomóc przedsiębiorstwom i pracownikom w Toronto dotkniętym kryzysem COVID-19. Oczekuje się zamknięcia teatrów, atrakcji turystycznych, przedszkoli i innych miejsc. • Federalny Sąd Kanady odwołuje wszystkie ogólne posiedzenia sądu do co najmniej 27 marca. Rozpatrywane będą tylko pilne sprawy. • Ontario dodaje 130 pielęgniarek do usługi Telehealth w celu skrócenia długiego czasu oczekiwania mieszkańców prowincji z pytaniami na temat COVID-19, powiedziała minister zdrowia Christine Elliott w poniedziałek. Telehealth – 1-866-797-0000. • Saskatchewan zgłosił dodatkowy domniemany przypadek COVID-19 – obecnie liczba przypadków w tej prowincji wynosi siedem. • Nowa Szkocja zgłosiła jeden potwierdzony przypadek COVID-19 i cztery przypuszczalne przypadki. • Urzędnicy ds. zdrowia i policja ostrzegają ludzi przed oszustwem e-mailowym, wykorzystującym osoby obawiające się COVID-19. Policja Winnipeg wysłała w poniedziałek ostrzeżenie o oszustwie, w którym osoba otrzymuje wiadomość e-mail z informacją, że została zainfekowana przez koronawirus.

Wiadomość e-mail zawiera również prośbę o informacje o karcie kredytowej, aby adresat mógł otrzymać przesyłkę leków. Kanadyjski Czerwony Krzyż również wysłał ostrzeżenie, aby nie klikać żadnych linków w wiadomości tekstowej od firmy oferującej maski. • Quebec zanotował kilka nowych przypadków COVID-19 i obecnie jest ich do 50 w całej prowincji.

Premier Francois Legault ujawnił najnowsze liczby, prosząv mieszkanców Quebeców o oddanie krwi w celu zapewnienia, że ​​zapasy nie zostaną wyczerpane. W Quebecu badanych jest 3073 osób, a 3079 otrzymało wynik negatywny. Minister zdrowia Danielle McCann twierdzi, że prowincja ma wystarczającą liczbę testów i jutro rozpocznie testy, otwierając nowe ośrodki, co pozwoli na przeprowadzenie ponad 6000 testów dziennie, w porównaniu z 1600 dotychczas. • Jukon ogranicza dozwolone spotkania publiczne do 50 osób. Dr Brendan Hanley, główny oficer medyczny tego terytorium, mówi, że rodzice, którzy mogą zatrzymać swoje dzieci w domu lub w przedszkolu, powinni to zrobić. Ludzie są proszeni o pracę z domu, jeśli tylko jest to możliwe. W Jukonie nie ma jeszcze potwierdzonych przypadków COVID-19, ale Hanley twierdzi, że „bardzo prawdopodobne jest”, że wkrótce się pojawią. • Cineplex zamyka wszystkie swoje kina w Kanadzie od 16 marca do 2 kwietnia. USA • Giełda w USA spadła w poniedziałek o ponad 12 procent – yto był najgorszy dzień od ponad trzydziestu lat. • Administracja Trumpa wezwała społeczeństwo USA do unikania spotkań większych niż 10 osób i odwołania podróży, które nie są absolutnie konieczne. • Universal Pictures powiedział, że udostępni swoje filmy do oglądania w domu tego samego dnia, co ich globalne premiery kinowe, zaczynając od „Trolls World Tour”, który ma premierę 10 kwietnia w Stanach Zjednoczonych. Firma sprawi, że filmy, które są obecnie w kinach, będą dostępne na zamówienie już w piątek, zaczynając od „The Invisible Man”, „The Hunt” i „Emma”. KANADA Na świecie • Cztery nowe kraje / terytoria / obszary (region afrykański – 2, region europejski – 1 i region obu Ameryk – 1) zgłosiły przypadki COVID-19 w ciągu ostatnich 24 godzin.

• Całkowita liczba przypadków i zgonów poza Chinami przekroczyła całkowitą liczbę przypadków w Chinach. Stan na godz. 19.53, poniedziałek: POPRZEDNIE CODZIENNE RELACJE – porównaj dane liczbowe z dnia na dzień: 15 marca 14 marca 12 marca 11 marca 10 marca 9 marca 8 marca Inne materiały o koronawirusie w "Gazecie"

