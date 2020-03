Nowe zdjęcie Marsa z Marsa Dzięki łazikowi Curiosity możemy oglądać panoramiczne zdjęcie powierzchni Marsa w rozdzielczości, w jakiej dotąd Czerwonej Planety nie widzieliśmy. Curiosity wykonał ponad 1000 zdjęć, z których sporządzono niezwykłą panoramę. Łazik Curosioty fotografował powierzchnię Marsa w ciągu czterech dni w okresie od 24 listopada do 1 grudnia 2019 roku. Był to czas, w którym zespół kierujący jego misją obchodził Święto Dziękczynienia. Zanim badacze udali się na urlop, zaprogramowali urządzenia, w które wyposażony jest łazik, tak, aby wykonywały odpowiednio ostre zdjęcia. Łazik dostał polecenie, aby fotografować powierzchnię Marsa tylko między południem a godziną 14 po to, aby miały one spójne światło. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

