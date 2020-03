Nowy lider liberałów wybrany Liberałowie z Ontario wybrali Stevena Del Ducę na swojego nowego lidera w sobotę – uzyskał on .59 procent głosów delegatów. Del Duca przyznał jednak, że przygotowanie się do zmierzenia się z premierem Dougiem Fordem w wyborach w 2022 roku będzie monumentalnym zadaniem. „Musimy zebrać miliony dolarów” – powiedział zebranym podczas konwencji. „Musimy znaleźć wykwalifikowanych kandydatów, którzy będą odzwierciedlali niezwykłą różnorodność Ontario. A co najważniejsze, musimy stworzyć program złożony z przekonujących pomysłów, które znowu zainspirują ludzi, przekonają ich, że ​​mogą nam zaufać, jeśli chodzi o rządzenie – ponieważ zaufają nam, że jesteśmy po ich stronie i walczymy o nich ”. Del Duca, który był posłem z okręgu Vaughan i ministrem transportu w poprzednim rządzie, obejmie przywództwo partii po byłej premier Kathleen Wynne, która ustąpiła po fatalnym wyniku wyborów w 2018 roku. Liberałowie zostali zredukowani z rządu większościowego do trzeciego miejsca tracąc oficjalny status partii w legislaturze. Obecnie mają osiem mandatów i są zadłużoni na miliony dolarów po ostatnich wyborach. Praca zaczyna się na dobre w poniedziałek, powiedział Del Duca, ale ujawnił, że nie zamierza starać się o mandat przed 2022 rokiem. Pozostałe dwie główne partie w prowincji już zaostrzyły swoje ataki na Del Duca, dając jasno do zrozumienia, że ​​zamierzają onciążyć go bagażem Wynne. Del Duca powiedział, że chce walczyć o edukację publiczną, ochronę zdrowia i przeciw zmianom klimatu. Podczas kampanii o przywództwo partii Del Duca mówił o zachętach do zakupu pojazdów elektrycznych i finansowaniu infrastruktury do ładowania akumulatorów, opracowaniu długoterminowej strategii edukacji oraz zwiększenie porcji, które gminy otrzymują z podatków od paliwa. Przyrzekł również, że co najmniej 30 ze 124 kandydatów partii bedzie w wieku poniżej 30 lat, a połowę stanowić będą kobiety. Pozostałymi kandydatami na przywódcę Llberałów byli były minister Michael Coteau, instruktorka polityki i była urzędniczka rządowa w London, Ont., Kate Graham, była minister edukacji Mitzie Hunter, były administrator uczelni i urzędnik Alvin Tedjo oraz prawniczka z Ottawy Brenda Hollingsworth. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

