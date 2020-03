“O tygodnie za późno”. Tak Polacy reagują na decyzję rządu PiS o stanie zagrożenia. Przez przez pandemię koronawirusa Polska zamyka granice dla cudzoziemców, zawiesza międzynarodowe połączenia lotnicze i wprowadzonych zostaje wiele ograniczeń w codziennym życiu. To zdecydowane działania, ale wielu Polaków ocenia, że… wprowadzono je za późno. Oto, jak obywatele na gorąco komentują najnowsze działania rządu PiS. “Mogli to zrobić trzy tygodnie temu. Chyba w końcu zrozumieli, że się pali..,”; “Tylko to wszystko jest już za późno. Mamy już u siebie takie ognisko, że żadne zamknięcie granic nic nie da”; “O tygodnie za późno!. Dobrze, że choć teraz przyszli po rozum do głowy, w myśl przysłowia ‘lepiej późno niż wcale'” – czytamy w facebookowych komentarzach do doniesieńo tym, jaką formę przybiera wprowadzany stan zagrożenia epidemicznego. Podobne nastroje można zauważyć na Twitterze, gdzie Polacy chwalą próbę ograniczenia pandemii w Polsce, ale jednocześnie narzekają, że rząd Mateusza Morawieckiego reaguje z opóźnieniem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

