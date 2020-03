Obejrzyj film o Marii Nowotarskiej w TVPolonia Polsko Kanadyjskie Towarzystwo Teatralne Salon Poezji, Muzyki i Teatru informuje Film dokumentalny o “Salonie Poezji, Muzyki i Teatru” i Marii Nowotarskiej pod tytułem „Aktorka bez Granic”, zrealizowany przez Telewizję Kraków będzie wyświetlany przez TV Polonia 21 oraz 22 marca 2020. “Aktorka bez granic. Polski Teatr w Toronto” Film dokumentalny, Polska 2019 Reż. Marta Węgiel Sylwetka Marii Nowotarskiej, związanej z wieloma kreacjami na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W 1990 roku wyjechała do Kanady, gdzie wraz z córką założyła Polski Teatr w Toronto. Oglądaj w telewizji www.teatrpolskitoronto.com Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

