Obejrzyj najpiękniejszy ogród świata – Keukenhof (w tym roku nieczynny…) Keukenhof, znany również jako Ogród Europy, jest jednym z największych na świecie ogrodów kwiatowych, położonym w mieście Lisse, w Holandii. Według oficjalnej strony internetowej Park Keukenhof zajmuje powierzchnię 32 hektarów, a rocznie w ogrodach sadzi się około 7 milionów cebulek kwiatowych. Keukenhof jest powszechnie znany ze swoich tulipanów, ma również wiele innych kwiatów, w tym hiacynty, żonkile, lilie, róże, goździki i irysy. Sadzenie rozpoczyna się na początku października i zwykle trwa do 5 grudnia, Keukenhof znajduje się w prowincji Holandia Południowa, na południe od Haarlemu i na południowy zachód od Amsterdamu, w obszarze zwanym „regionem wydm i bulw” (Duinen en Bollenstreek). Keukenhof czynny jest przez 8 tygodni od połowy marca do połowy maja, a szczyt oglądania tulipanów przypada na połowę kwietnia. W 2019 r. 1,5 mln osób odwiedziło Keukenhof. This slideshow requires JavaScript. Historia Tereny dzisiejszego ogrodu stanowiły dawniej część posiadłości holenderskiej księżnej Jakoby z Bawarii (1401-1436), która w tej właśnie okolicy spędzała najwięcej swego czasu. Tutaj polowała, a przede wszystkim zbierała zioła do zamkowej kuchni. Stąd też nazwa Keukenhof – „ogród kuchenny”. Kiedy ok. 1830 r. poproszono Zochera, znanego architekta krajobrazu, o zaprojektowanie ogrodu. Ten, zainspirowany angielskim stylem kształtowania krajobrazu, stworzył podstawy dla dzisiejszego ogrodu. W 1949 r. grupa producentów i eksporterów cebulek, z inicjatywy ówczesnego burmistrza Lejdy, postanowiła wykorzystać ogród i zorganizować tu wystawę kwiatów na wolnym powietrzu, prezentującą najpiękniejsze odmiany. Od tego czasu wystawa taka organizowana jest w Keukenhof co roku. W ramach wystawy odbywa się “Parada kwiatowa” – przejazd platform z “rzeźbami” utworzonymi z kwiatów. Wystawy kwiatów Atrakcją Keukenhof są też zmieniające się niemal co tydzień wystawy kwiatów w pawilonach: Oranje Nassau, Willem Alexander, warto czy Beatrix. Warto zobaczyć stałą wystawę tulipanów, a pod koniec sezonu wystawę lilii. Ta ostatnia, z wystawianymi tu ponad 300 różnymi gatunkami lilii, w przeciągu ponad 20 lat stała się największą doroczną wystawą lilii, na świecie. Odwiedzających może też zauroczyć wystawa orchidei z tysiącami kwitnących storczyków. Rejs łodzią wśród pól Tulipanowych Kwitnące pola wokół Keukenhof, od lat można zwiedzać na rowerze, wyznaczonymi trasami. Nową atrakcja są „ciche łodzie”, wyposażone w elektryczne silniki, które są przyjazne dla środowiska, nie zakłócają spokoju i doskonale nadające się do pływania po sieci kanałów przecinających cebulowe pola. Wycieczka łodzią trwa około jednej godziny i pozostawia niezapomniane wrażenia. Wikipedia Niezwykłe wideo z Wielkanocy 2019 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

