Obleśne zachowanie polityka PiS. W tle nagie zdjęcia i seks z nieletnimi. Zarząd okręgowy Prawa i Sprawiedliwości wykluczył ze struktur partii swojego wyszkowskiego radnego Krzysztofa S. Powód? Ponoć polityk od kilku lat korespondował z nieletnimi uczniami szkoły w Wyszkowie. To jeszcze nie byłoby niczym złym. Chodzi jednak o to, że ponoć wysyłał im swoje nagie zdjęcia. Antybohater tej opowieści jest zdania, że był przez uczniów prowokowany, a zdjęć “raczej nie wysyłał”. Chodzi o obecnie 61-letniego radnego Prawa i Sprawiedliwości i wiceprzewodniczącego rady miasta. Lokalne media twierdzą, że polityk w ciągu ostatnich trzech lat korespondował z różnymi nieletnimi. Ponoć wiadomości okraszał swoimi nagimi fotkami. O sprawie powiadomił jako pierwszy Zbigniew Stonoga. Przy okazji upublicznił screeny rozmów radnego z nastolatkami, jak i nagie zdjęcia, które ten miał im wysyłać ze swojego facebookowego profilu. Młodzi ludzie w wieku od 14 do 17 lat brali też udział w imprezach radnego, gdzie ponoć pojawiały się spore ilości alkoholu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

