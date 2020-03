“Obok pandemii koronawirusa będziemy mieli pandemię gospodarczą” Obok walki o życie toczy się walka o przetrwanie. Koronawirus zabija też biznes, zabiera źródła dochodu i niszczy miejsca pracy. Rząd przedstawia szczegóły tak zwanej “tarczy antykryzysowej”, ale opozycja domaga się jeszcze większego wsparcia dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy oraz pracownicy już nie tylko zwracają się o pomoc do rządu, ale zaczynają alarmować. Nowych rozwiązań i konkretów potrzebują natychmiast, bo – jak sami przyznają – sytuacja jest dramatyczna. – Dla mnie w tej chwili ten czas to jest być, albo nie być – żali się Jolanta Janowicz, właścicielka pensjonatu “Bursztynek” w Gdyni. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.