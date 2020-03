Obraz dramatu w szpitalach. Apele do rządu i do mieszkańców. Rząd w mediach deklaruje dowiezienie sprzętu i materiałów ochronnych, obiecuje pomoc, ale dyrektorzy szpitali mówią “sprawdzam”. Tym razem zrobili to szefowie placówek w Krakowie i Częstochowie. Sytuacja obu szpitali jest dramatyczna. Brakuje środków do dezynfekcji i ochrony osobistej lekarzy. – Tak możemy pracować tylko do dzisiejszego wieczora. Dwoimy się i troimy, żeby zdobyć maski chirurgiczne, aby móc zabezpieczyć personel – powiedział RMF FM dyrektor szpitala imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie Jerzy Friediger. Dodał, że poinformował już wojewodę, jak ubogie są ostatnie dostawy z Agencji Rezerw Materiałowych. Szpital apeluje o pomoc do rządu i wszystkich możliwych dostawców pakietów ochronnych. To właśnie w krakowskiej placówce leży jedyny w Małopolsce pacjent zakażony koronawirusem. Wydaje się jednak, że sytuacja poważniejsza jest w Częstochowie. Tam dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie zwrócił się o pomoc już nie do władz, a do mieszkańców. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

