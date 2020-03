Obrazki z życia w GTA “COVID-19” Takiej taniej benzyny nikt już chyba nie pamięta… Nie wszystkich to cieszy, rzecz jasna, ale nas, kierowców owszem, tak. Może mniej puste półki, ale przeceż ile można kupować! Kiedy już myślałam, że 97,6 dol. to najniższa cena, jaką spotkam, pojawiła się jeszcze niższa – 83,9 dol… This slideshow requires JavaScript. Sklepy różne, ale pustki na wielu półkach takie same. This slideshow requires JavaScript. I czasy to doprawdy straszne… Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

