Ochrona firm i pracowników. Szczegóły rządowych obietnic. Tymczasowe zwolnienie ze składek ZUS, świadczenia dla osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, uelastycznienie czasu pracy czy ułatwienia dla branży turystycznej. To tylko niektóre z rozwiązań przygotowanych przez rząd, mających przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Kancelaria Premiera wskazała, że ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tzw. tarczę antykryzysową. – Wszystkie elementy legislacyjne zostały zatwierdzone. W tej chwili trwają ostatnie prace techniczno-legislacyjne i chcemy dziś jeszcze, do końca dnia, przyjąć projekty ustaw. Jutro rano będziemy konsultować je z klubami opozycyjnymi – powiedziała w środę minister rozwoju Jadwiga Emilewcz. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

