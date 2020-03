Od kilku dni w Polsce robi się coraz mniej testów Jak wynika z danych ujawnianych przez Ministerstwo Zdrowia, od 28 marca liczba wykonanych w Polsce testów na koronawirusa każdego dnia… stopniowo spada. Mimo to przypadków zakażeń jest coraz więcej. W poniedziałek przekroczyliśmy już granicę dwóch tysięcy. W poniedziałek wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 71 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i pięciu kolejnych ofiarach śmiertelnych. Liczba zakażonych wzrosła już do 2055, a bilans śmiertelny wynosi 31 osób. Ostatnia doba była jak dotąd najtragiczniejsza od początku walki z epidemią. W ciągu 24 godzin odnotowano aż 9 zgonów. Liczba zakażonych dynamicznie rośnie (193 nowych przypadki w ciągu doby), mimo że – bazując na informacjach podawanych codziennie wieczorem przez Ministerstwo Zdrowia – każdego dnia wykonywanych jest… coraz mniej testów. Świadczą o tym poniższe tweety. Wynika z nich, że 30 marca w ciągu doby wykonano w Polsce ponad 3,8 tys. testów, podczas gdy dzień wcześniej przeprowadzono ich więcej, bo ponad 4,1 tys., a dwa dni wcześniej – ponad 4,6 tys. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

