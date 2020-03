Odwołane zabiegi w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. “Brakuje masek i fartuchów”. Władze Szpitala Uniwersyteckiego odwołują przyjęcia i zabiegi. Jako powód wskazano “drastyczne ograniczania dostępu do środków ochrony osobistej dla personelu”. Odwołane zostały wszystkie zabiegi i przyjęcia do szpitala od środy włącznie – podaje RMF FM. Stacja wyjaśnia, że Szpital Uniwersytecki ma problem z dostępem do masek i fartuchów dla lekarzy oraz pielęgniarek. Zabiegi odwołano na czas nieokreślony. Decyzja dotyczy wszystkich oddziałów zabiegowych i zachowawczych krakowskiego szpitala, a także poradni specjalistycznych. Lekarze zastrzegają, że ograniczeniom nie będą poddani tylko pacjenci onkologiczni. W ich przypadku przeprowadzane będą wszystkie konieczne zabiegi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

