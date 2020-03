Ogromne pieniądze dla TVP, mniejsze dla Polskiego Radia. Ujawnione przez WP ultimatum Andrzeja Dudy – odejście Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP w zamian za podpisanie przez prezydenta ustawy o wsparciu finansowym dla mediów publicznych – zrealizowano. Teraz podzielono środki: ponad 1,7 mld zł otrzyma TVP, a niespełna po 120 mln zł – Polskie Radio i ośrodki regionalne Polskiego Radia. “Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę w sprawie podziału skarbowych papierów wartościowych pomiędzy jednostki publicznej radiofonii i telewizji z przeznaczeniem na realizację misji publicznej” – czytamy w oficjalnym komunikacie Rady. Jak podała KRRiT: “Zgodnie z przyjętą uchwałą, Telewizja Polska S.A. otrzyma skarbowe papiery wartościowe o nominalnej wartości 1 711 500 tys. zł; Polskie Radio S.A. o wartości 119 200 tys. zł, a spółki radiofonii regionalnej o łącznej wartości 119 300 tys. zł”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.