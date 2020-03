Ontario podejmuje ważne nowe działania (konferencja prasowa) Ontario podejmuje natychmiastowe działania w celu ochrony pracowników podczas kryzysu COVID-19. Dzisiaj Premier Doug Ford i Monte McNaughton, Minister Pracy, Szkolenia i Rozwoju Umiejętności, ogłosili, że rząd zamierza wprowadzić przepisy, które, jeśli zostaną uchwalone, natychmiast zapewnią ochronę pracownikom w izolacji lub kwarantannie lub tym, którzy muszą być z dala od miejsca pracy, aby opiekować się dziećmi z powodu zamknięcia szkoły lub opieki dziennej. „Podczas gdy obawy wszystkich dotyczące ich zdrowia i bezpieczeństwa są najważniejsze, ostatnią rzeczą, której potrzebujemy, jest obawa o bezpieczeństwo pracy w miarę rozwoju epidemii COVID-19”, powiedział Premier Ford. „Właśnie dlatego poleciłem ministrowi pracy, szkoleń i rozwoju umiejętności opracowanie projektów przepisów, które będą chronić pracowników i ich rodziny w tym trudnym okresie”. NOWE: NAJNOWSZE kroki podjęte przez rząd Kanady – wystąpienie premiera Trudeau „Matki i ojcowie, którzy muszą opiekować się dziećmi lub osobami na ich utrzymaniu, nie mogą się martwić utratą pracy” – powiedział Monte McNaughton,minister pracy, szkoleń i rozwoju umiejętności. „To samo dotyczy osób, które otrzymały porady medyczne i w związku z tym muszą podjąć środki ostrożności. Nie powinny one martwić się o utratę pracy. W czasach niepewności musimy wspierać pracowników, którzy muszą się izolować lub sami poddają się kwarantannie albo potrzebują opieki nad ukochaną osobą ”. Proponowana ustawa zapewni ochronę miejsc pracy pracownikom niezdolnym do pracy z następujących powodów: · Pracownik jest objęty badaniami lekarskimi, nadzorem lub leczeniem w odniesieniu do COVID-19. · Pracownik działa zgodnie z poleceniem na podstawie Ustawy o ochronie zdrowia i promocji. · Pracownik jest w izolacji lub kwarantannie. · Pracownik działa zgodnie z informacjami lub wskazówkami dotyczącymi zdrowia publicznego. · Pracodawca poleca pracownikowi, aby nie pracował. · Pracownik musi zapewnić opiekę osobie z powodów związanych z COVID-19, takich jak zamknięcie szkoły lub placówki opieki dziennej dla dzieci. Proponowane przepisy stawowią również, że pracownik nie będzie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, jeśli skorzysta z urlopu. Środki miałyby obowiązywać z mocą wsteczną od 25 stycznia 2020 r., kiedy to potwierdzono pierwszy domniemany przypadek COVID-19 w Ontario. Wielu pracowników będzie uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Dokonujemy również przeglądu obecnego dostępu i kryteriów kwalifikowani się do pomocy w nagłych wypadkach, dostępnej w ramach programu Ontario Works (OW), w celu wsparcia osób dotkniętych przez koronawirusa, które nie są w stanie pokryć swoich podstawowych kosztów utrzymania. „Zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców Ontario nadal jest najważniejszym priorytetem naszego rządu” – powiedziała Christine Elliott, wicepremier i minister zdrowia. „Aktywnie współpracujemy z naszymi partnerami w systemie opieki zdrowotnej i wdrażamy ulepszone i kompleksowe środki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa i chronić zdrowie wszystkich mieszkańców Ontario”. „Te zabezpieczenia miejsc pracy mogą również znacznie przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19” – powiedział Rod Phillips, minister finansów. „Dajemy wszystkim narzędzia, których potrzebują, aby na pierwszym miejscu postawić swoje zdrowie i zdrowie innych, bez obawy o utratę pracy”. UWAGA: Dostęp do pomocy w nagłych wypadkach W ramach reakcji rządu na COVID-19 Ministerstwo ds. Dzieci, Społeczności i Usług Socjalnych dokonuje przeglądu dostępu do pomocy w nagłych wypadkach i możliwości skorzystania z niej w ramach programu Ontario Works. Możesz złożyć wniosek online lub skontaktować się z lokalnym biurem Ontario Works. Uproszczony formularz wniosku będzie dostępny w najbliższych dniach. Najnowsze codzienne uaktualnienie “Gazety” Wszystko o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. 1 Comment Search

