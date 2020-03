Ontario zamyka wszystkie zewnętrzne obiekty rekreacyjne Wszystkie prowincyjne obiekty rekreacyjne w Ontario zostały zamknięte przez rząd prowincji. Toronto już wcześniej zamknęło większość swoich obiektów. Nagrania z minionego weekendu pokazały ludzi zbierających się w parkach pomimo ostrzeżeń urzędników służby zdrowia. W związku z tym rząd Ontario nakazał zamknięcie wszystkich zewnętrznych obiektów rekreacyjnych, w tym boisk sportowych i placów zabaw, w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Rząd ogłosił to w poniedziałek wieczorem, gdy pojawiły się nagrania ludzi zbierających się w parkach pomimo ostrzeżeń ze strony urzędników rządowych i burmistrza Toronto Johna Tory’ego, że ludzie narażają siebie i innych na zagrożenie. Nakaz zamknięcia pojawia się, gdy prowincja przedłużyła deklarację o stanie wyjątkowym do 13 kwietnia. Premier Doug Ford podał w opublikowanym w poniedziałek komunikacie prasowym: „W oparciu o najlepsz edostępne porady medyczne podejmujemy dziś dalsze kroki w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Ontario, zamykając obiekty rekreacyjne na świeżym powietrzu, takie jak boiska sportowe i place zabaw”. Nakaz zamknięcia obejmuje następujące obiekty, zarówno publiczne, jak i prywatne: place zabaw i boiska sportowe,

boiska do koszykówki i korty tenisowe,

parki dla psów na smyczy,

plaże i tereny piknikowe

parki deskorolkowe i BMX

ogrody

sprzęt do ćwiczeń na świeżym powietrzu

parki i ogrody w kondominiach

inne zewnętrzne ośrodki rekreacyjne „Parki, szlaki piesze, wąwozy i obszary chronione, które nie są zamknięte, pozostaną otwarte i dostępne do spacerów, ale ludzie muszą zachować bezpieczną odległość fizyczną co najmniej dwóch metrów od innych” – czytamy w komunikacie rządowym. „Parki prowincyjne i rezerwaty przyrody w Ontario pozostają zamknięte”. Anna Głowacka Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

