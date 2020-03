ONZ, WHO i UNICEF ogłosiły Globalny Plan Działań COVID-19 zagraża całej ludzkości i dlatego cała ludzkość musi z nim walczyć. Reakcja pojedynczych krajów nie wystarczy – powiedział sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) António Guterres. ONZ, WHO i UNICEF ogłosiły w środę Globalny Plan Działań Humanitarnych o wartości dwóch miliardów dolarów. Plan zakłada pomoc w walce z pandemią COVID-19 w 51 najuboższych krajach świata na terenie: Ameryki Południowej, Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji, ponad 100 milionom ludzi. Dyrektor generalny WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zwrócił uwagę na to, że pandemia COVID-19 przyspieszyła w ciągu ostatnich dwóch tygodni. – I choć COVID-19 jest zagrożeniem dla ludzi na całym świecie, to, co jest najważniejsze, najbardziej niepokojące, to niebezpieczeństwo, jakie wirus stanowi dla ludzi już dotkniętych kryzysem. Ludzie i społeczności, które są już dotknięte przez konflikty, wysiedlenia, kryzys klimatyczny lub epidemie innych chorób, to te, które musimy potraktować priorytetowo – tłumaczył. – COVID-19 zagraża całej ludzkości i dlatego cała ludzkość musi z nim walczyć. Reakcja pojedynczych krajów nie wystarczy. Teraz musimy przyjść z pomocą tym najbardziej zagrożonym – milionom ludzi, którzy nie są w stanie ochronić samych siebie – mówił sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) António Guterres. – Jest to kwestia ludzkiej solidarności. Ma to również kluczowe znaczenie w walce z wirusem – dodał. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

