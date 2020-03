Orędzie Andrzeja Dudy jak spot wyborczy kandydata PiS. Podczas piątkowego orędzia Andrzej Duda poinformował, że w poniedziałek zostanie zwołane posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w którym udział wezmą m.in. liderzy ugrupowań parlamentarnych. Prezydent nie skomentował sprawy dotyczącej przeniesienia majowych wyborów na późniejszy termin. Jego przemówienie bardziej przypominało spot wyborczy niż faktyczne orędzie. – Działając wspólnie, w poczuciu narodowej jedności i solidarności, jak dotąd zapobiegliśmy lawinowemu wzrostowi liczby zakażonych. Pustki na ulicach polskich miejscowości to widok daleki od naszych marzeń – zaczął swoje wystąpienie Andrzej Duda. Urzędujący prezydent zaapelował do Polaków o to, aby ci nasz czas epidemii pozostali w domach.



– Dzisiaj otrzymałem rządowy projekt specjalnej ustawy określanej jako "tarcza antykryzysowa". Tworzy ją pakiet działań na niespotykaną dotąd skalę. Na ochronę budżetów domowych Polaków, na ochronę miejsc pracy oraz ciągłości funkcjonowania polskich przedsiębiorstw – szczególnie małych i średnich – mają być przeznaczone setki miliardów złotych – zapowiedziała głowa państwa.

