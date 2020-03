Orły 2020: “Boże Ciało” z rekordową liczbą statuetek. “Boże Ciało” w reż. Jana Komasy zostało uhonorowane Polską Nagrodą Filmową Orły 2020 za najlepszy film. Obraz zgarnął łącznie 11 statuetek. Uroczystość rozdania nagród odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie. Podczas gali, zorganizowanej w Teatrze Polskim w Warszawie, Orła w kategorii Osiągnięcia Życia odebrała jedna z najwybitniejszych aktorek w historii polskiego kina i teatru Maja Komorowska, którą pamiętamy m.in. z filmów Andrzeja Wajdy (“Wesele”, “Panny z Wilka”, “Katyń”), Tadeusza Konwickiego (“Jak daleko stąd, jak blisko”, “Lawa”), Krzysztofa Kieślowskiego (“Dekalog I”) oraz Krzysztofa Zanussiego (m.in. Bilans kwartalny”, “Cwał”). Odbierając nagrodę, aktorka wyraziła wdzięczność, że Orły zdążyły dolecieć do niej “mimo trudnych warunków atmosferycznych”. Chciałam bardzo podziękować naszemu prezydentowi Dariuszowi (Jabłońskiemu – PAP), bo to on spowodował, że człowiek, który miał milczeć, zrobił film. Oleg Sencow – jesteśmy dumni i szczęśliwi, że mogliśmy protestować, walczyć i nie byliśmy obojętni. Bardzo bym chciała, żebyśmy też nie byli obojętni na to, co się dzieje teraz. Myślę, że każdy według własnego sumienia będzie szukał formy przekazu tego, co myśli, z czym się nie zgadza albo co aprobuje. Mam nadzieję, że nasze Orły będą wolne – mówiła. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

