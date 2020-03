Osadzeni szyją maseczki, medycy chwalą. “Są bardzo dobrej jakości”. Jest ich siedemnastu. Mają dwanaście maszyn i dobre chęci. Osadzeni z Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim włączyli się w akcję szycia maseczek dla medyków z ostrowskiego szpitala. Pierwsza partia już trafiła do placówki. Kilkunastu osadzonych z Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim szyje maseczki ochronne dla personelu miejscowego szpitala. Najpierw ostrowski przedsiębiorca dostarczył 900 metrów flizeliny, maszyny krawieckie przynieśli z domów funkcjonariusze, a później z pomocą dołączyli także mieszkańcy. – Zdarzyła się sytuacja, że ktoś zadzwonił do bramy aresztu, bo przywiózł maszyny krawieckie dla nas. Wiedział, że nam się przydadzą – powiedział dyrektor Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp. mjr Waldemar Zaremba. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

