Ośrodki wstępnej diagnozy (coronavirus assessment centres) – jak i kiedy się tam udać ? Ontario otworzyło 38 ośrodków wstępnego diagnozowania koronawirusa (coronavirus assessment centres) w celu zmniejszenia obciążenia szpitali w niektórych najbardziej dotkniętych pandemią obszarach. Oto wszystkie szczegóły potrzebne do podjęcia decyzji, czy się tam wybrać i czego się tam można spodziewać: Czy powinienem odwiedzić taki ośrodek? Pierwszym krokiem, jaki zaleca rząd Ontario, jest skorzystanie z internetowego systemu wstępnej diagnozy (COVID-19 self-assessment) lub skontaktowanie się z Telehealth – 1-866-797-0000. Tam otrzyma się poradę, czy powinno się izolować, czy odwiedzić ośrodek diagnostyczny lub pogotowie. Objawy COVID-19 Łagodne objawy górnych dróg oddechowych, w tym kaszel, ból gardła, ból głowy, bóle mięśni, zmęczenie, katar i bóle stawów, a także mogą wystąpić nudności, biegunka i bóle brzucha. Szczególnie poważnie należy traktować te objawy jeżeli: • jest gorączka 38°C lub wyższa

• wiek pacjenta to 60 lat lub więcej

• pacjent ma inne problemy zdrowotne

• miał kontakt z osobą, u której zdiagnozowano COVID-19. Nie powinieneś odwiedzać ośrodka diagnostycznego, jeśli nie masz objawów górnych dróg oddechowych. Czy potrzebuję skierowania? Niektóre ośrodki wymagają skierowania od Telehealth, lekarza rodzinnego lub lokalnego oddziału zdrowia. Przed przybyciem do centrum oceny sprawdź, czy potrzebujesz skierowania, czy nie. Czy trzeba umawiać się na wizytę? Niektóre ośrodki wymagają umówienia się na wizytę. Najpierw sprawdź, czy potrzebujesz umówić się na wizytę, czy nie. Co muszę przynieść? Wszystkim pacjentom zaleca się zabranie maski zakrywającej usta i nos podczas wizyty w ośrodku diagnozowania COVID-19. Zdecydowanie zaleca się również stosowanie środków dezynfekujących przed przybyciem. Jeśli masz kartę zdrowia Ontario, musisz ją przynieść, ale nie jest to wymagane. Co będzie na miejscu? Zostaniesz oceniony przez lekarza lub pielęgniarkę na podstawie objawów, historii i potencjalnego kontaktu z potwierdzonymi przypadkami COVID-19. Na podstawie oceny możesz zostać przetestowany na COVID-19. Obejmuje to wymaz z nosa. Twoja lokalna jednostka zdrowia publicznego będzie następnie sprawdzać wyniki testu. Niektóre lokalizacje zapewniają jedynie porady lekarskie, a nie dokonują badań. Przygotuj się na oczekiwanie w kolejce, ponieważ prawdopodobnie wiele osób czeka na wstępną diagnozę. W jednym z pierwszych ośrodków, które otworzyły się w Ottawie, w kolejce czekało pierwszego dnia 200 osób. W niektórych ośrodkach ludzie nie muszą nawet wysiadać z samochodu, tak jak w Orangeville: Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

