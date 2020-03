Ostrzeżenia przed drugą falą zakażeń w Azji Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, w Chinach, Korei Południowej oraz Singapurze dynamika rozwoju pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 spada, ale pojawiły się nowe zakażenia, zawlekane przez osoby przyjeżdżające do tych krajów. W Chinach w środę nie wykryto żadnej lokalnej infekcji koronawirusem SARS-CoV-2, czyli u mieszkańców, którzy nie opuszczali tego kraju. Odnotowano natomiast 34 nowe zakażenia wśród osób, które przyjechały z zagranicy. Chińskie służby sanitarne zwracają uwagę, że takie przypadki zdarzają się coraz częściej, szczególnie w Pekinie. BBC News informuje, że podobnie jest w innych krajach Azji. W Singapurze w ciągu minionej doby zarejestrowano 47 zakażeń, z czego 33 zostały “zaimportowane”. Spośród nich 30 przypadków infekcji zostało zawleczonych przez mieszkańców tego kraju. Portal brytyjskiego nadawcy pisze o “drugiej fali” zakażeń, przed którą eksperci przestrzegali w ostatnim czasie kraje azjatyckie. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

