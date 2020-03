Ottawa zwiększa dopłaty do wynagrodzeń do 75 procent, pomoc dla firm, % w dół i inne codzienne uaktualnienia “Gazety” (27 marca)

W kategorii “KORONAWIRUS COVID-19” można przeczytać wszystko, co trzeba wiedzieć o wirusie.

jak każdy może pomóc ustrzec się przed tragedią

Telehealth Ontario – 1-866-797-0000

Oto najnowsze informacje z 27 marca:

Kanada – 4 757 przypadków (wczoraj 4 043)

Co nowego?

• Ottawa pokryje 75 procent wynagrodzeń dla kwalifikujących się małych i średnich firm, aby uniknąć zwolnień z powodu COVID-19.

• Przewiduje się, że deficyt federalny na nadchodzący rok budżetowy może wynieść 112,7 mld USD. To skok o 89,5 miliarda dolarów w porównaniu z poprzednimi prognozami, gdyż wydatki rządowe rosną, aby zwalczyć ekonomiczną katastrofę z COVID-19. Bezrobocie może osiągnąć 15 procent w trzecim kwartale.

• Bank of Canada obniżył kluczową stopę procentową o pół punktu procentowego do 0,25 procent. Zaledwie dwa tygodnie temu, 13 marca, bank obniżył stopę procentową do 0,75 procent. Ta nieplanowana decyzja ma na celu wsparcie kanadyjskiego systemu finansowego i gospodarki podczas pandemii COVID-19.

• Ontario ma nadzieję na wykonywanie 5000 testów dziennie do końca weekendu.

• Władze służby drowia Ontario informują, że biorą pod uwagę zorganizowanie „szpitali polowych” i opieko w ogrzewanych garażach lub magazynach, jeśli bedzie to wymagane przez gwałtowny wzrost COVID-19. „Przygotowujemy się na każdy scenariusz” – mówi wiceminister. „Przygotowujemy się na Włochy”.

• Minister finansów Bill Morneau powiedział, że rząd federalny odracza firmom płatności GST / HST do końca czerwca, aby firmy miały pieniądze na opłacenie pensji swoich pracowników i na rachunki podczas kryzysu COVID-19. Mówi, że posunięcie to pozostawi około 30 miliardów dolarów do dyspozycji firm. Małe firmy, które uzyskają dostęp do 40 000 dol. w gwarantowanych przez rząd, nieoprocentowanych pożyczkach od banków, aby pomóc przetrwać kryzys, mogą zatrzymać do 10 000 dol., jeśli spłacą resztę pożyczki do końca 2022 r. Środki są częścią szerszego pakietu wsparcia federalnego dla małych firm ogłoszonego w piątek w związku z obawami dotyczącymi wpływu pandemii na gospodarkę.

Na świecie

• Dwa nowe kraje / terytoria / obszary z regionu obu Ameryk zgłosiły przypadki COVID-19.

• Organizacja Narodów Zjednoczonych wprowadziła globalny plan reagowania humanitarnego (Global Humanitarian Response Plan) o wartości 2 miliardów dolarów, aby wesprzeć najbardziej narażone kraje świata. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

• Publikacje: COVID-19: Operational guidance for maintaining essential health services during an outbreak i Handbook for public health capacity-building at ground crossings and cross-border collaboration.

stan z godz. 19.27:

Porównanie ze stanem sprzed 24 godzin:

Wzrost liczby potwierdzonych przypadków o 64 198 (wczoraj 60 570).

Wzrost liczby zgonów o 3 242 (wczoraj o 2 764 ).

•••

