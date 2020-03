Owsiak zaoferował pomoc Szumowskiemu Jerzy Owsiak zadeklarował pomoc w walce z koronwirusem. Szef WOŚP skontaktował się z ministrem Łukaszem Szumowskim i dostał od niego odpowiedź w czasie programu w Wirtualnej Polsce. Szef resortu przekazał szczegóły, dotyczące możliwego wsparcia. – Jeśli chodzi o urządzenia to cały czas wszystkich pytamy, jako fundacja rozważamy każdą możliwość zakupu. Chcemy to zrobić jak najbardziej rozsądnie. Radzimy się różnych instytucji. Napisaliśmy do ministra Szumowskiego, całego jego sztabu, słuchamy jakie z ich strony mogą być propozycje, jakie na cito są ich potrzeby. Czekamy na telefon – poinformował Jerzy Owsiak na antenie WP. Odpowiedź od szefa resortu przyszła jeszcze w momencie, kiedy szef WOŚP był na antenie. Okazuje się, że Łukasz Szumowski wyraził chęć przyjęcia pomocy ze strony Owsiaka. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.