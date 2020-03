Pacjentka z Poznania nie miała kontaktu z osobami, które wróciły Stan kobiety jest poważny – poinformował rzecznik szpitala w Poznaniu, odnosząc się do pierwszego w stolicy Wielkopolski potwierdzonego zakażenia koronawirusem. Co ciekawe, pacjentka nie miała kontaktu z osobą, która wracała z zagranicy, a trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Nie była też zagranicą. To przeczy wcześniejszym doniesieniom. Pacjentka znajduje się na oddziale zakaźnym, a jej stan jest poważny. Przy przyjęciu nie spełniała kryteriów epidemiologicznych. Nie miała kontaktu z osobami, które przyjechały z innych państw. Przeprowadzono jednak po konsultacji badanie na obecność koronawirusa i pacjentka została niezwłocznie przeniesiona na oddział zakaźny. Badanie pobranego materiału jednoznacznie pokazało fakt zakażenia koronawirusem. Poprzedniego badania nie dało się jednoznacznie zweryfikować dlatego, że kobieta była też leczona z innych przyczyn. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

