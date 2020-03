Pandemia podnosi łeb w Europie. W Polsce zakażenia w szpitalach. Gwałtowny wzrost dziennej liczby zakażeń na świecie, zwłaszcza w Europie, w tym we Włoszech, gdzie nie mogą poradzić sobie z grzebaniem ofiar. Kolejne kraje zamykają obywateli w domach. W Polsce wirus rośnie wolniej, za to uderza w najczulsze miejsca – w personel ochrony zdrowia Szczegóły ataku wirusa w skali globalnej – podajemy dalej. Tymczasem w Polsce w środę 18 marca 2020 pojawiły się niepokojące sygnały ze szpitali, które powinny być miejscem bezpiecznym dla chorych – nie tylko zakażonych koronawirusem – a nie są. Coraz więcej przypadków zakażenia COVID-19 wśród personelu medycznego powoduje, że zamykane są całe oddziały, a dziesiątki osób trafiają pod kwarantannę. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

