Państwo (znów) zaczyna buksować Kolejne ograniczenia wprowadzane przez rząd są właściwe – dzięki nim mniej ludzi straci życie, a gospodarka może szybciej wyjść na prostą. Problem polega na tym, że równocześnie widać rosnący chaos. Ten zaś zawsze powoduje, że umiera więcej ludzi, a gospodarka słabnie. Wszystko wskazuje na to, że kolejne ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa są jak najbardziej słuszne. Przykład Chin dowodzi, że bardzo restrykcyjne czy też wręcz drakońskie ograniczania kontaktów międzyludzkich pozwalają pokonać epidemię w stosunkowo krótkim czasie. Tego typu stanowcze działania krytykowane są przez niektórych publicystów jako naruszające wolności obywatelskie. Argumentacja ta jest demagogiczna – każda wolność kończy się tam, gdzie zagrożone jest bezpieczeństwo innych ludzi. W przypadku pandemii zagrożone jest życie setek tysięcy obywateli. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

