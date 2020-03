Pentagon wie o 883 wadach konstrukcyjnych samolotu F-35 Wewnętrzne dokumenty armii USA pokazują, że wojsko nie wie jak rozwiązać lub nie chce rozwiązać setek problemów związanych z budową samolotu, których w najbliższych latach trafi m.in. do armii polskiej. Projekt Nadzoru Rządu (POGO), niezależna organizacja rozliczająca władze USA z wydatków publicznych pieniędzy, opublikowała dokument Pentagonu opisujący skalę problemów związanych z konstrukcją samolotu F-35. Dokument wylicza 883 takie problemy. Ponad połowa z nich to problemy nazywane w slangu armii USA “problemami otwartymi, dyskutowanymi”. Oznacza to, że choć piloci lub projektanci zgłosili jakiś problem, to firmy produkujące dany podzespół uważają, że problem nie istnieje. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

