Pierwsza ofiara śmiertelna koronawirusa w Polsce We Włoszech liczba zgonów z powodu koronawirusa przekroczyła 1000. W Polsce zmarła pierwsza ofiara zarażenia – kobieta była leczona w szpitalu w Poznaniu. Minister Szumowski poinformował, że zostanie wydane rozporządzenie dotyczące wprowadzenia w kraju stanu zagrożenia epidemicznego. W Izraelu zakażenie koronawirusem potwierdzono u półrocznego dziecka. Dziś zmarła pierwsza osoba zarażona koronawirusem w Polsce. 57-latka była pierwszą osobą w Wielkopolsce, u której potwierdzono zakażenie SARS-Cov-2. Miała kontakt z osobą, która wróciła z Włoch. Po tym, jak kobieta zaczęła się źle czuć, trafiła najpierw do szpitala w Puszczykowie. Stamtąd w niedzielę została przewieziona na oddział zakaźny Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Od początku jej stan był ciężki; miała objawy zapalenia płuc o bardzo ciężkim przebiegu klinicznym, była podłączona do respiratora i utrzymywana w stanie śpiączki farmakologicznej. W Polsce odnotowano dotąd 51 przypadków zakażenia koronawirusem. – Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa zostanie wydane rozporządzenie dot. wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego – poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak mówił, oznacza to, że minister zdrowia będzie mógł m.in. ograniczyć “specyficzny sposób przemieszczania się”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

