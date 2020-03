Pikieta przed Pałacem Prezydenckim “Andrzej Duda jest łgarzem i krzywoprzysięzcą” – dziesięciometrowy transparent z takim hasłem rozwinęli dziś przed Pałacem Prezydenckim członkowie inicjatywy Obywatele RP. Deklarują, że mogą tego stwierdzenia bronić przed sądem. Pod wspomnianym hasłem na banerze znalazło się 66 podpisów obywateli, którzy deklarują, że oświadczają to ze świadomością łamania art. 135, par. 2 Kodeksu Karnego RP. Według tego przepisu, „kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3″. – Łamiemy prawo świadomie, wypowiadając posłuszeństwo władz. Chcemy tej prawdy bronić przed sądem. Chcemy też, by pod sąd i jego ocenę trafiły czyny Andrzeja Dudy, które znieważają godność Rzeczypospolitej – tłumaczą Obywatele RP. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

