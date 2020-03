PiS chłoszcze „tuskiem” konkurentów Dudy Coraz trudniej znaleźć kandydatów na prezydenta, wobec których przedstawiciele obozu PiS nie użyli argumentu “ad tuskum”. Do grona marionetek makiawelicznego byłego premiera dołączył właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Andrzeja Dudy nazwał go „popychadłem Tuska”. To nie tylko chamstwo, to również bzdura. Kampania wyborcza prowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość na rzecz Andrzeja Dudy wygląda tak, jak gdyby prezydent miał do pokonania w maju tylko jednego przeciwnika, w dodatku takiego, który nie startuje w wyborach. Śledząc wypowiedzi polityków PiS, łatwo odnieść wrażenie, że większością kandydatów opozycji steruje – niczym złowieszczy Wielki Elektronik z przygód Pana Kleksa – Donald Tusk. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

