PiS nie może wyjść z szoku po konwencji Kidawy-Błońskiej Małgorzata Kidawa Błońska złożyła skargę po emisji programu “Wiadomości”, w którym przedstawiono konwencję wyborczą urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. Telewizja, której rząd przyznał ostatnio ogromne dofinansowanie, zrealizowała dziesięcio-minutowy materiał o inauguracji kampanii Dudy. Innym kandydatom poświęcono łącznie mniej niż trzy minuty czasu antenowego. Ta dysproporcja w dostępie do teoretycznie publicznych mediów pokazuje medialną przewagę Dudy nad Kidawą-Błońską. Po konwencji kandydatki Koalicji Obywatelskiej nie zabrakło negatywnych komentarzy, które deprecjonowały znaczenie wydarzenia. Czy krytyka nieprzychylnych mediów jest słuszna czy świadczy może o czymś przeciwnym? Kiedy jeszcze trwała konwencja Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, politycy PiS na bieżąco komentowali jej przebieg na Twitterze. Wydźwięk tych wpisów był bardzo podobny. Oponenci kandydatki Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta przede wszystkim starali się narzucić narracje o małym entuzjazmie publiczności. Konwencja miała o wiele skromniejszy charakter niż inauguracja kampanii Dudy. Partyjne autobusy nie przywiozły zwolenników z całej Polski, nie wydano także pieniędzy na tak imponująca ilość wyborczych gadżetów i flag jak w przypadku imprezy urzędującego prezydenta. Sala, w której odbyła się inauguracja kampanii Małgorzaty Kidawy Błońskiej wyglądała surowo i skromnie. Publiczność reagowała jednak na jej słowa owacją, wbrew temu co pisali politycy rządzącej prawicy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.