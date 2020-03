PiS zabrał pieniądze na drogi, starosta nie wytrzymał Kilka dni temu starosta bytowski napisał na Twitterze, że kilkanaście samorządów z Kaszub nie dostanie obiecanych pieniędzy na ważne inwestycje. Wszystkie w grudniu podpisały umowy z wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem i nagle dowiedziały się, że nic z tego. – To coś niebywałego. Niezrozumiałego. Coś, co dotychczas nie miało miejsca. Już 25 lat jestem w samorządzie i nigdy z taką sytuacją się nie spotkałem – mówi naTemat Leszek Waszkiewicz. Jaki nastrój panuje dziś w urzędzie w Bytowie? Minorowy.



A Pan jak się z tym wszystkim czuje?



Cały czas czuję się oszukany. Ciągle mam nadzieję, że ktoś zmieni swoją decyzję i te pieniądze remont dróg do nas trafią. To 17 km dróg w złych stanie technicznym. Inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców. Nie wyobrażam sobie, że ktoś z niejasnego powodu po prostu może nam tę dotację zabrać.



Opisał Pan całą sytuację na Facebooku. W całej Polsce było o tym głośno. Dlaczego?



Przelała się czara goryczy. Jesteśmy po przetargu z wykonawcą na remont dróg. Mamy podpisaną umowę. W tym tygodniu mieliśmy przekazywać wykonawcy plan budowy. I nagle dostajemy informację, że nie będzie dotacji.

