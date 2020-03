PiS zerwało kworum przed głosowaniem w Senacie w sprawie koronawirusa – Senatorowie PiS wykazali, że nie chcą walczyć z koronawirusem – tak marszałek Tomasz Grodzki (KO) komentuje fakt, że członkowie izby wyższej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości opuścili salę obrad tuż przed głosowaniem poprawek do specustawy ws. koronawirusa. Przez to na sali zabrakło wymaganej liczby senatorów i projekt nowelizacji nie mógł być procedowany. Wydłużenie zasiłku opiekuńczego z 14 do 21 dni dla rodziców dzieci do 15 lat, połowa pensji wypłacana z budżetu państwa dla pracowników firm zawieszonych z powodu koronawirusa i cotygodniowe badania personelu medycznego – takie poprawki do specjalnej ustawy PiS ws. koronawirusa przegłosowanej kilka dni temu chciała wprowadzić Koalicja Obywatelska i Lewica w Senacie. Marszałek Grodzki przed głosowaniem chciał zmienić regulamin Senatu tak, by w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia Polaków Senat mógł procedować szybciej. Okazało się to jednak niemożliwe, bo senatorowie PiS wyszli z sali i zerwali kworum, przez co zablokowali wprowadzenie tych rozwiązań. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

