PiS zgłasza poprawkę zmieniającą Kodeks wyborczy PiS proponuje poprawkę dotyczącą zmiany Kodeksu wyborczego. Chce, by w głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich mogły brać udział również osoby podlegające kwarantannie oraz te, które najpóźniej w chwili głosowania kończą 60 lat. Informację przekazali na Twitterze posłowie opozycji. Z ich relacji wynika, że poprawka pojawiła się w druku sejmowym dopiero w nocy. Informację tę podano podczas przedłużającej się przerwy w nocnych obradach Sejmu, podczas których posłowie głosują nad pakietem ustaw tzw. tarczy antykryzysowej. Wcześniej Sejm, pomiędzy głosowaniami ws. tarczy antykryzysowej, odrzucił jednym głosowaniem wszystkie 94 poprawki Senatu do ustawy budżetowej. Zmieniająca Kodeks wyborczy poprawka zakłada, że głosować korespondencyjnie będą mogli wyborcy “podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych”, a także ci “którzy najpóźniej w dniu wyborów skończyli 60 lat”. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

