PiS zorganizował listy poparcia dla Marka Jakubiaka Pomorscy działacze PiS mieli dostać polecenie od swoich szefów, by zbierać podpisy poparcia dla Marka Jakubiaka – ujawniła Wirtualna Polska. Sam polityk mówi nam, że mogło to odbywać się bez jego wiedzy. Jednak sprawa tajemniczych podpisów zbieranych dla byłego posła Kukiz’15 budzi coraz większe wątpliwości. “Koleżanki i koledzy. Pilne. W związku z zagrożeniem wycofania wszystkich opozycyjnych kontrkandydatów z wyborów musimy wspomóc w rejestracji z jednego z kandydatów. Wzór listy poparcia na mailu. Proszę o przygotowanie minimum 20 podpisów poparcia dla każdego z powiatu” – korespondencję o takiej treści ujawniła Wirtualna Polska. Wiadomości do pomorskich działaczy partii mieli rozsyłać szefowie okręgowych władz PiS. Po co? Od kilkunastu dni mówi się, że jeśli obóz władzy nie zdecyduje się przenieść terminu wyborów prezydenckich, to partie opozycyjne wycofają swoich kandydatów. Gdyby faktycznie opozycja zdecydowała się na taki krok, to wybory musiałyby odbyć się kiedy indziej. Wynika to wprost z przepisów kodeksu wyborczego. Gdy w wyścigu prezydenckim pozostaje tylko jeden kandydat, Marszałek Sejmu zarządza nowy termin wyborów. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.