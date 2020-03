Pisemna matura międzynarodowa odwołana Tegoroczna sesja egzaminów pisemnych matury międzynarodowej International Baccalaureate (IB) nie odbędzie się. Oceny zostaną wystawione na podstawie dotąd przesłanych materiałów oraz przewidywanych ocen z przedmiotu – zdecydowała International Baccalaureate Organization. W Polsce co roku do matury międzynarodowej przystępuje kilkuset uczniów z kilkudziesięciu klas realizujących program IB, na całym świecie takich abiturientów jest ponad 50 tysięcy. W tym roku sesja egzaminów pisemnych na maturze międzynarodowej miała się odbyć w dniach 30 kwietnia – 22 maja. “Nasi uczniowie, ich dobro i ich rozwój w późniejszych etapach życia, są naszymi priorytetami w obliczu tej niespotykanej pandemii” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej International Baccalaureate Organization. Jak zaznaczono, decyzja o odwołaniu sesji egzaminów pisemnych wydaje się w tej sytuacji najbardziej odpowiedzialnym i etycznym działaniem. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.