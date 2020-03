PKW zakończyła zbieranie podpisów. Kto startuje w wyborach prezydenckich? Termin składania podpisów właśnie minął. Ilu kandydatów weźmie udział w wyborach prezydenckich? Pewnymi kandydatami są jak na tę chwilę: Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońska, Robert Biedroń, Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Bosak i Szymon Hołownia. To ci, którzy złożyli swoje podpisy przed terminem. W poniedziałek o zebraniu 140 tys. podpisów informował Marek Jakubiak. Zapowiedział, że w czwartek dostarczy podpisy do PKW. – W związku z koronawirusem zrobimy to z moim pełnomocnikiem oraz pełnomocnikiem finansowym w sposób skromny – zapowiadał. O 100 tys. wymaganych podpisów mówił też – na łamacz “Rzeczpospolitej” Stanisław Żółtek, były europoseł, a obecnie kandydat Kongresu Nowej Prawicy i PolEXIT-u w wyborach prezydenckich. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

