Plácido Domingo zakażony koronawirusem “Moim moralnym obowiązkiem jest ogłoszenie, że wynik testu na obecność COVID–19 jest u mnie pozytywny” – ogłosił hiszpański śpiewak na swoim Facebooku. Plácido Domingo dodał, że zarówno on jak i jego rodzina są objęci kwarantanną. “Moja rodzina i ja będziemy w izolacji tak długo, jak będzie to konieczne. Obecnie wszyscy jesteśmy w dobrym stanie, wcześniej miałem gorączkę i kaszel, dlatego zdecydowałem się na badanie” – napisał 79-letni tenor. W kolejnych zdania swojego postu błaga wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie wytycznych obowiązujących w trackie epidemii koronawirusa. Przypomniał także o myciu rąk i przebywaniu w zalecanej odległości od siebie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

