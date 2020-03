PO przypomina PiS, że ma plan walki ze skutkami epidemii Od paru dni Platforma Obywatelska przypomina, że ma już przygotowany program, który dotyczy walki ze skutkami epidemii koronawirusa. Sprawa jest pilna, bo firmy już sygnalizują widmo katastrofy gospodarczej. PiS jednak nie słucha opozycji i pracuje nad swoimi rozwiązaniami. Nawet taki kryzys, jak epidemia koronawirusa, nie jest w stanie skłonić Prawo i Sprawiedliwość do współpracy z innymi partiami. A Platforma Obywatelska cały czas przypomina, że posiada gotowy już program pomocowy dla przedsiębiorców i pracowników w związku z niszczącymi biznesy skutkami stanu zagrożenia epidemicznego. Obóz rządzący nie chce jednak z tej pomoc skorzystać. We wtorek na Twitterze wspomniała o tym Monika WIelichowska. “Jest gotowy. Jest niezbędny. Jest pilny” – napisała posłanka Platformy Obywatelskiej. Zamieściła ona też planszę z rozwiązaniami zawartymi w opozycyjnym pakiecie dla przedsiębiorców. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

