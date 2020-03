Po ustąpieniu objawów koronawirusa pacjenci wciąż zarażają Z najnowszych badań wynika, że połowa pacjentów leczonych z powodu łagodnego zakażenia COVID-19 nadal miała koronawirusa do ośmiu dni po ustąpieniu objawów. Obserwacje zostały opublikowane w internecie w “American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine”. Naukowcy zbadali 16 pacjentów z COVID-19, którzy byli hospitalizowani i wypisani z centrum leczenia szpitala ogólnego PLA w Pekinie między 28 stycznia a 9 lutego 2020 r. Średnia wieku badanych pacjentów wynosiła 35,5 l. Badacze pobierali próbki wymazów z gardła od wszystkich pacjentów co drugi dzień i poddali je analizie. Pacjenci zostali wypisani ze szpitala po wyzdrowieniu i potwierdzeniu negatywnego statusu wirusowego, co najmniej dwukrotnie. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

