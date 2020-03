Legia wygrała w Gdańsku i uciekła rywalom We wtorek, 3 marca oraz w środę, 4 marca została rozegrana 25. kolejka piłkarskiej PKO Ekstraklasy sezonu 2019/2020. W tej serii spotkań derby Krakowa wygrała Wisła, w górę pnie się Lech Poznań, w końcu zwyciężyła Jagiellonia Białystok, a liderująca Legia ponownie powiększyła przewagę nad wiceliderem. Na początek 25. kolejki Ekstraklasy we wtorek, 3 marca poznański Lech znów pokazał dobrą formę rozbijając Górnika Zabrze aż 4:1, który jako jedyny w tym sezonie nadal nie wygrał na wyjeździe. W boju o ósemkę Wisła Płock uległa u siebie Rakowowi Częstochowa wynikiem 0:2. Tego samego dnia wieczorem derby Krakowa wygrała Wisła Kraków triumfując na obiekcie Cracovii rezultatem 2:0. Również wieczorem Pogoń Szczecin przegrała z Jagiellonią Białystok 1:2 dla której było to pierwsze wiosenne zwycięstwo. Dokończenie kolejki nastąpiło w środę, 4 marca. Śląsk Wrocław po wysokiej porażce w derbach odegrał się na przedostatniej Koronie Kielce wygrywając 2:1 po decydującej bramce w końcowych minutach. W tym samym czasie będący w coraz gorszej sytuacji Łódzki Klub Sportowy tym razem trochę poprawił swoją sytuację ogrywając Zagłębie Lubin 3:2. W ostatnich 2 meczach 25. kolejki groźny u siebie Piast Gliwice znów zwyciężył pokonując będącą w strefie spadkowej Arkę Gdynia 1:0. Na koniec tej serii spotkań i w środowym hicie Lechia Gdańsk uległa Legii Warszawa 0:2, która ponownie powiększyła przewagę nad wiceliderem. Wyniki 25. kolejki PKO Ekstraklasy 2019/2020: Wtorek, 3 marca Lech Poznań – Górnik Zabrze 4:1 (1:1)

Wisła Płock – Raków Częstochowa 0:2 (0:1)

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok 1:2 (0:1)

Cracovia Kraków – Wisła Kraków 0:2 (0:0) Środa, 4 marca Śląsk Wrocław – Korona Kielce 2:1 (1:0)

ŁKS Łódź – Zagłębie Lubin 3:2 (2:1)

Piast Gliwice – Arka Gdynia 1:0 (1:0)

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa 0:2 (0:0) Tabela PKO Ekstraklasy Lp. Drużyna M. Pkt. Bramki 1 Legia Warszawa 25 51 53-24 2 Cracovia 25 42 33-22 3 Śląsk Wrocław 25 42 34-28 4 Lech Poznań 25 41 44-24 5 Pogoń Szczecin 25 40 27-23 6 Piast Gliwice 25 40 26-24 7 Lechia Gdańsk 25 37 28-29 8 Raków Częstochowa 25 35 32-37 9 Jagiellonia Białystok 25 34 34-35 10 Wisła Płock 25 33 30-40 11 Zagłębie Lubin 25 32 37-36 12 Górnik Zabrze 25 30 31-34 13 Wisła Kraków 25 30 32-37 14 Arka Gdynia 25 25 21-35 15 Korona Kielce 25 23 14-30 16 ŁKS Łódź 25 20 25-43 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.