Poczta Polska przywraca możliwość nadawania listów do kolejnych krajów

Poczta Polska przywróciła możliwość nadawania listów priorytetowych i ekonomicznych oraz paczek do Estonii i Finlandii oraz listów i paczek ekonomicznych do Irlandii. Łącznie na liście jest dwadzieścia krajów. W połowie marca poczta zawiesiła przyjmowanie przesyłek do innych krajów. Zmiany w świadczonych usługach nie trwały jednak długo. W ubiegłym tygodniu przywrócono bowiem możliwość wysyłania przesyłek do kilkunastu krajów.

We wtorek spółka przywróciła wysyłanie przesyłek zagranicznych: do Niemiec – listy priorytetowe i ekonomiczne, paczki priorytetowe i ekonomiczne; do Czech i na Słowację – listy priorytetowe i ekonomiczne, paczki priorytetowe i ekonomiczne; na Ukrainę – listy ekonomiczne, list polecone priorytetowe, paczki ekonomiczne. W czwartek poczta poinformowała, że wysyłanie przesyłek zagranicznych zostało przywrócone do Irlandii, Australii i Wielkiej Brytanii. Tego samego dnia powróciła możliwość wysyłania przesyłek priorytetowych wysyłanych na Białoruś, Litwę, Łotwę, Słowację, Ukrainę, do Czech.

Poczta znów przesyła także listy ekonomiczne oraz paczki ekonomiczne na Białoruś, Litwę, Łotwę oraz do Danii, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Holandii. Z kolei do Meksyku, drogą morską – listy ekonomiczne. Natomiast do USA i Kanady, jak podała spółka, drogą morską – listy (ekonomiczne) oraz paczki (ekonomiczne).